Зоотовары в зоомагазине Рыжий Кот

Зоомагазин Рыжий Кот рад приветствовать вас на страницах своего интернет магазина зоотоваров! Если вы ищете товары для животных, то попали по адресу. Каждый хозяин стремится обеспечить своего питомца максимально качественным кормом, защитой от паразитов, средствами для ухода, аксессуарами, а, в случае болезни, качественными ветеринарными препаратами и лечебным питанием. Если вы цените время, добро пожаловать в интернет зоомагазин Рыжий Кот. Здесь вы можете заказать доставку зоотоваров по Киеву и Украине, не отходя от компьютера.

Рыжий кот – зоотовары для ваших питомцев

Рыжий Кот - один из крупнейших интернет зоомагазинов Украины. У нас представлены порядка 10 тыс. позиций товаров для животных. Поэтому, мы можем удовлетворить потребности всех популярных видов домашних питомцев:

кошек и собак всех пород;

птиц, от волнистых попугайчиков и канареек до какаду, ара и прочих экзотических птиц;

грызунов, от тушканчиков до кроликов и хорьков;

рыбок, аквариумных и прудовых;

рептилий, от ящериц до черепах;

не останутся обиженными даже лошадки с пчелками!

Ассортимент нашего зоомагазина рассчитан на любых покупателей. Вы можете приобрести как недорогие зоотовары отечественного производства, так и более высококачественные и эффективные, от всемирно известных брендов. У нас представлена продукция десятков производителей зоотоваров, на любой вкус и цвет - выбор за вами.

Преимущества нашего зоомагазина

Если у вас возникают трудности в выборе необходимых зоотоваров, вас с радостью проконсультируют наши менеджеры.

Заказать зоотовары вы можете круглосуточно на сайте, пройдя привычную процедуру оформления, или по телефону, в рабочее время. Постоянные клиенты зоомагазина Рыжий Кот получают накопительную дисконтную карту, которая позволит вам значительно сэкономить деньги. А наши цены непременно вас порадуют, если вы сравните их с другими интернет-зоомагазинами. Кроме того, если вы владелец питомника, то скидка 10% уже ваша!

Мы строго контролируем сроки годности, упаковку и условия хранения зоотоваров, поэтому вы можете быть уверены, в качестве, полной пригодности и исправности всех товарных позиций. Вы в любой момент можете получить сертификаты качества на всю продукцию.